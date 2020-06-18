حصاد الرياضة المصرية يوم الأربعاء 17/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 17/6/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، أكدت المسحة الثالثة التي أجرتها أسرة أحمد فتحى نجم الأهلي المنتقل في الموسم الجديد لبيراميدز، تعافيهم التام بعد اصابتهم مؤخراً بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذى أعلنته زوجه اللاعب الدولى على صفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتلاشت أعراض فيروس كورونا عن أسرة أحمد فتحى وأصبحوا بصحة جيدة، إلا أن إجراء المسحة شرط أساسى قبل خروجهم من العزل وقضاء حياتهم بشكل طبيعى، في الوقت الذي كانت قد اثبتت المسحة الثانية تعافيهم أيضاً، بينما جاءت المسحة الثالثة لتأكيد تعافيهم بشكل كامل. المسحة الثالثة تؤكد تعافي أسرة أحمد فتحي من الكورونا أكدت المسحة الثالثة التي أجرتها أسرة أحمد فتحى نجم الأهلي المنتقل في الموسم الجديد لبيراميدز، تعافيهم التام بعد اصابتهم مؤخراً بفيروس كورونا المستجد Advertisements الأهلي يمنح الضوء الأخضر لعودة التدريبات بعد الاطمئنان على الاجراءات الاحترازية قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، بجولة داخل غرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم بمقر النادي بالجزيرة، وتفقد صالة الجيم وغرف الساونا وقاعة الاجتماعات. الأهلي يطالب النجم الساحلي بتسديد مليون و400 ألف دولار "كاش" رفض مسئولو الأهلى فكرة تقسيط الديون المستحقة للقعة الحمراء لدى نادى النجم الساحلى التونسى بشأن قضية الإيفوارى سليمانى كوليبالى.

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