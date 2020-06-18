شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: وافقنا على بند الـ 8 سنوات وحذفنا الـ70 عاما من لائحة الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محسن صلاح رئيس ناد المقاولون العرب، عن كواليس اجتماع الأندية مع مسئولو اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة عودة النشاط الرياضي 25 يوليو المقبل، وكذلك لائحة الجبلاية، وقال محسن صلاح: "الاجتماع سار بطريقة حضارية للغاية وموقفنا من البداية كان تأييد عودة الدوري العام، وكذلك وافقنا على بند الـ 8 سنوات لرؤيتنا بأنه مناسب، ونعلم أن التحديات لن تكون سهلة ولكن هذا القرارالأصلح للكرة المصرية، ولكن رفضنا وضع أقصى للترشح وهو 70 عاما".

وكان محسن صلاح قد أثنى على قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، في 25 يوليو المقبل، وقال صلاح: "قرار انتظرناه طويلاً وقرار صائب بالتأكيد وننتظر تحديد خطة العودة إلى التدريبات في الفترة المقبلة بالشكل الذي يحمي اللاعبين من التعرض للإصابة".

أضاف رئيس المقاولون فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت:" لدينا طموح الحفاظ على مركزنا بعد عودة النشاط ونقدم كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في تلك المرحلة من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذي ظهر به المقاولون في النصف الأول من الدوري".

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ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.