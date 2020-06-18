شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي ينعي كمال عتمان مدربه الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي نادي الإنتاج الحربي برئاسة اللواء أشرف كمال عتمان المدير الفني الاسبق للفريق والذي وافته المنية منذ ساعات قليلة بعد مشوار حافل مع الساحرة المستديرة ، وتمني الإنتاج الحربي أن يتغمد الله الفقيد الراحل بواسع الرحمة ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان .

وقال خالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربي كمال عتمان أحد الشخصيات ذات التاريخ ناصع البياض تولي تدريب الإنتاج في القسم الثاني قبل صعوده للدوري الممتاز كما تولي تدريب الفريق موسما وحيدا بدوري الأضواء والشهرة .

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توفي اليوم الأربعاء كمال عتمان المدير الفني السابق لنادي الإنتاج الحربي والسكة الحديد والعديد من الأندية الأخرى، ولعب كمال عتمان في صفوف نادي السكة الحديد في الستينيات وتواجد مع المنتخب العسكري، ويملك كمال عتمان سيرة ذاتية رائعة بعدما قام بتدريب أندية طلائع الجيش والانتاج الحربي والمنصورة والشمس والسكة الحديد وغيرها من الأندية علاوة علي تحقيقه إنجازات بالجملة خلال مشواره سواء لاعبا أو مدربا والصعود مع طلائع الجيش للدوري الممتاز.

فى شأن مختلف، أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية، مشيراً إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.