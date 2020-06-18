أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 17/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 17/6/2020، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، اقترب طارق يحيي المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش من تولى منصب المدرب العام في الفريق الأول بنادي الزمالك عقب استقالة سامي الشيشيني المدرب العام السابق بسبب خوفه من انتشار فيروس كورونا، وكشف مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك أن طارق يحيي يتصدر الترشيحات لتولي منصب المدرب العام في الزمالك لما يمتلكه من خبرة تدريبية كبيرة ستضيف الكثير للفريق الأول والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارترون. طارق يحيي يتصدر ترشيحات منصب المدرب العام في الزمالك Advertisements اقترب طارق يحيي المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش من تولى منصب المدرب العام في الفريق الأول بنادي الزمالك عقب استقالة سامي الشيشيني المدرب العام السابق استقرت إدارة نادي الزماك علي اجراء كشف طبي شامل لكل لاعب بالنشاط الرياضي بالنادي في أي لعبة رياضية قبل عودة التدريبات وفقا لقرار وزارة الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضي في كل الألعاب للتدريبات بداية من 20 يونيو الجاري فجر المستشار مرتضى منصور مفاجأة من العيار الثقيل باعلانه رحيل سامي الشيشيني عن الجهاز الفني للفريق الأبيض بسبب تداعيات كورونا لتكون الحلقة الرابعة في رحيل المسئولين بالكرة المصرية في فترة التوقف بسبب الوباء.

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