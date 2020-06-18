أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 17/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 17/6/2020، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، اقترب طارق يحيي المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش من تولى منصب المدرب العام في الفريق الأول بنادي الزمالك عقب استقالة سامي الشيشيني المدرب العام السابق بسبب خوفه من انتشار فيروس كورونا، وكشف مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك أن طارق يحيي يتصدر الترشيحات لتولي منصب المدرب العام في الزمالك لما يمتلكه من خبرة تدريبية كبيرة ستضيف الكثير للفريق الأول والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارترون.
طارق يحيي يتصدر ترشيحات منصب المدرب العام في الزمالك
اقترب طارق يحيي المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش من تولى منصب المدرب العام في الفريق الأول بنادي الزمالك عقب استقالة سامي الشيشيني المدرب العام السابق
استقرت إدارة نادي الزماك علي اجراء كشف طبي شامل لكل لاعب بالنشاط الرياضي بالنادي في أي لعبة رياضية قبل عودة التدريبات وفقا لقرار وزارة الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضي في كل الألعاب للتدريبات بداية من 20 يونيو الجاري
فجر المستشار مرتضى منصور مفاجأة من العيار الثقيل باعلانه رحيل سامي الشيشيني عن الجهاز الفني للفريق الأبيض بسبب تداعيات كورونا لتكون الحلقة الرابعة في رحيل المسئولين بالكرة المصرية في فترة التوقف بسبب الوباء.
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