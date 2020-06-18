شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يناقش العودة للتدريبات الجماعية بداية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة تحت قيادة اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، مع مسئولى النادى إمكانية العودة للتدريبات الجماعية يوم السبت أو الأحد المقبلين، خاصة بعد أن أصدرت وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قرارًا بعودة النشاط الإجتماعى من جديد من يوم 20 بالشهر الجارى، على أن تعود المسابقات الرسمية ومنافسات الدورى الممتاز بعد يوم 25 من الشهر المقبل.

ويبحث الجهاز الفنى مع إدارة نادى دجلة إمكانية العودة للتدريبات الجماعية من أجل تحديد موعد وإبلاغ اللاعبين بيه، وذلك فى إطار حرص النادى على عدم العودة إلى بعد استيفاء كافة الشروط الاحترازية الواجبة لتفادى الإصابات بفيرس كورونا.

وكان ماجد سامى، مالك أندية وادى دجلة، أكد رفضه عودة منافسات مسابقة الدورى الممتاز قبل منتصف شهر أكتوبر المقبل، وكتب مالك أندية دجلة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "وادي دجلة يرفض عودة الدوري او أي منافسات أخرى قبل منتصف أكتوبر 2020 و يهدد بتصعيد الأمر إن أجبر على غير ذلك".

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وكان محمود الرفاعى رئيس الجهاز الطبى بوادى دجلة وعضو اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، أكد إن الفريق الدجلاوى بدأ بالفعل فى شراء كافة المستلزمات الطبية المتمثلة فى "الكحول والكمامات وغيره" فى إطار الاستعداد لعودة استئناف التدريبات الجماعية، عقب قرار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعودة النشاط بداية من يوم 20 الجارى، على أن يعود الدورى الممتاز بداية من يوم 25 يوليو المقبل.

أضاف رئيس الجهاز الطبى بدجلة، إن النادى بدأ بالفعل من اليوم، فى إجراء التحاليل اللازمة للاعبى الفريق، حيث تم الحصول على عينات من الدم لخضوعها للتحليل قبل تحديد موعد عودة التدريبات.

أردف عضو اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، إنه لم يتم تحديد أجهزة طبية ضخمة لتتواجد فى الأندية قبل عودة النشاط، وإنما كل ما تم التأكيد عليه هو وجود جهاز لقياس درجات الحرارة لللاعبين قبل دخول النادى وأدوات التعقييم والكمامات، وتحديد مسارات لللاعبين وبوابات للدخول الخروج منعمًا لحدوث اختلاط.