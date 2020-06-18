شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وليد العطار يكشف تفاصيل اليوم الثاني لاجتماع اتحاد الكرة مع الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرح وليد العطار المدير التنفيذي للجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة ، تفاصيل اليوم الثاني لاجتماع اللجنة مع الجمعية العمومية من خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

شهد اجتماع اللجنة الخماسية مع أندية القسم الثانى الذى عقد اليوم، الأربعاء، بمقر الجبلاية لمناقشة لائحة النظام الأساسى إلى جانب شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، وكيفية استئناف النشاط الكروى بعد قرار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى بعودة النشاط الرياضى واستئنافه فى 25 يوليو المقبل، العديد من الكواليس.

وأكد وليد العطار في كلمته ، أن اللجنة الخماسية قات بعرض اللائحة وهناك توافق كبير بين أعضاء الجمعية العمومية واللجنة الخماسية بخصوص التغيرات التي حدثت في اللائحة، مشيراً إلي أنه لا يوجد فجوة بين العمومية واللجنة كما يدعي البعض .

وأضاف العطار ، أن الأندية قدمت أفكارها واقتراحتها بخصوص استكمال بطولة الدوري ، مضيفاً أن الاجتماع شهد في نهايته صورة جماعية والتي تدل علي التوافق بين الجميع .

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وتواجد عدد من أندية القسم الثانى فى اجتماع اللجنة الخماسية، على رأسها سمير موسى رئيس نادى الزرقا، ومحمد الطويلة رئيس نادى النجوم، وعلاء عبد العال المدير الفنى للداخلية، وأحمد الأحمر عضو نادى النصر، وأيمن عبد القادر كوكاكولا

فى سياق متصل، حددت الأندية التى حضرت اجتماع اتحاد الكرة أمس عدة مطالب تم تقديمها إلى اللجنة الخماسية من أجل الموافقة على عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية، وصرف مستحقاتها المتأخرة لدى أكثر من جهة ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم ان تكلفة تعقيم كل نادى شهريا تصل إلى 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.

وكشف بكرى سليم، المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة، كواليس إجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، مؤكدًا أن بعض الأندية تحفظت على موعد عودة مسابقة الدورى الممتاز والتى تحدد لها يوم 25 من الشهر المقبل، كما عرضوا العديد من الأزمات التى ستواجههم من حيث الجانب المادى والفنى والصحى، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الخماسية بإعداد تقرير بتلك الأزمات لتقديمه لوزير الشباب والرياضة لحلها قبل استئناف البطولة.