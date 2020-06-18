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مرتضى منصور : الأهلى الأفضل ودرع الدورى لن يضيف شيئا له

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الدوري لابد من عدم استكماله هذا الموسم، في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها بسبب جائحة المستجد -كوفيد 19-، وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية ، إن الأهلي الأفضل على الإطلاق هذا العام، ولكن لن يزيده في شيء التتويج بالدوري هذا الموسم، وتابع أن الدوري لابد من إلغائه خاصة وأن العالم أجمع يعيش ظروف استثنائية، مشيرًا إلى أن الأهلي يرغب في استكمال الدوري لرغبته في التتويج بالدوري، وهو على عكس رغبة 14 ناديًا، الذين يرغبون في عدم استكماله.

 

وقال مرتضى  " الأهلي أحسن فريق السنة دي ومش هيفرق معاه الدوري وهل الدوري من أركان الإسلام؟ مش عارف ايه الدوري ده اللي لازم يكمل السنة دي".

 

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وأكمل "الأهلي أفضل فريق في هذا الموسم ومن حقه أن يطالب باستكمال الموسم ولا مشكلة في الأمر لكن هناك 14 فريقًا في الدوري يطلبوا إلغاء الدوري".

 

يذكر أن ،  مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة، عقد يوم السبت الماضي، مع الفرنسى باتريس كارتيرون، شهدت التوقيع على عقود التجديد لقلعة ميت عقبة لمدة موسم جديد، بعد الاتفاق مع المدرب الفرنسى من جانب أمير مرتضى المشرف على الكرة حول تجديد تعاقده مع النادى، ومن المنتظر أن تناقش إدارة الزمالك تدعيم جهاز كارتيرون ببديل للشيشينى خاصة أن الفريق لديه مواجهة هامة مع الرجاء المغربى من المقرر أن يحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، موعدها النهائى خلال الفترة الجارية بعد تأجيلها لأجل غير مسمى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا وذلك إلى جانب عودة النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة.

 

 

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