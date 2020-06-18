مرتضى منصور : الأهلى الأفضل ودرع الدورى لن يضيف شيئا له

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال مرتضى " الأهلي أحسن فريق السنة دي ومش هيفرق معاه الدوري وهل الدوري من أركان الإسلام؟ مش عارف ايه الدوري ده اللي لازم يكمل السنة دي".

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وأكمل "الأهلي أفضل فريق في الدوري المصري هذا الموسم ومن حقه أن يطالب باستكمال الموسم ولا مشكلة في الأمر لكن هناك 14 فريقًا في الدوري يطلبوا إلغاء الدوري".

يذكر أن ، مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة، عقد يوم السبت الماضي، مع الفرنسى باتريس كارتيرون، شهدت التوقيع على عقود التجديد لقلعة ميت عقبة لمدة موسم جديد، بعد الاتفاق مع المدرب الفرنسى من جانب أمير مرتضى المشرف على الكرة حول تجديد تعاقده مع النادى، ومن المنتظر أن تناقش إدارة الزمالك تدعيم جهاز كارتيرون ببديل للشيشينى خاصة أن الفريق لديه مواجهة هامة مع الرجاء المغربى من المقرر أن يحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، موعدها النهائى خلال الفترة الجارية بعد تأجيلها لأجل غير مسمى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا وذلك إلى جانب عودة النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة.