شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون لـ"الخليج 365": الخطيب طلب طاهر محمد فى جلسة "قهوة" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أنه تلقى عرضاً شفهياً من النادي الأهلي خلال زيارته اليوم الأربعاء، للقلعة الحمراء قبل حضور اجتماع اللجنة الخماسية في مقر اتحاد الكرة لمناقشة عودة النشاط الرياضي ولائحة الاتحاد، وقال محسن صلاح في تصريحات لـ"الخليج 365": شرفت بدعوة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لزيارة القلعة الحمراء قبل التوجه إلى مقر اتحاد الكرة، لشرب "فنجان قهوة"، وخلال جلستنا تحدث معي بيبو على ضم طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون إلى الأهلي، ومازلنا ندرس الأمر".

أضاف رئيس المقاولون: لا أجد أن هناك ما قد يعرقل الصفقة تربطنا علاقة طيبة جداً بمحمود الخطيب والنادي الأهلي، فقط مسألة وقت منتظرين العرض الرسمي من الأهلي والعرض المالي الذي سيقدمه للنادي، ورأي الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس ولا أزمة لدينا في الموافقة على عرض الأهلي إذا كان مناسباً".

وكشفت مصادر قوية لـ"الخليج 365" أن مسئولى الأهلى حصلوا على توقيع طاهر محمد طاهر خلال الفترة الماضية تمهيداً للانتقال لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الشهور الماضية مفاوضات واتصالات مُكثفة بين الأهلى واللاعب أسفرت فى النهاية عن توقيع نجم المقاولون العرب للقلعة الحمراء.

وقال مصدر فى نادى المقاولون العرب لـ"الخليج 365"، إن مسئولاً بارزاً فى الأهلى عقد جلسة منذ فترة قليلة مع طاهر محمد طاهر تم خلالها توقيع اللاعب للقلعة الحمراء، موضحاً أن طاهر فضّل الأهلى عن العروض الأخرى التى وصلته مؤخراً من أندية ليست كبيرة فى أوروبا ومن أندية محلية أيضاً.

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وأضاف المصدر أن توقيع اللاعب كان مُهماً من أجل حسم الجدل الذى أثير بشأن تلقى اللاعب عروضاً من أندية خارجية ومحلية، وما تردد بشأن رغبة طاهر فى الاحتراف الأوروبي.

وأكد مصدر مّقرّب من طاهر محمد طاهر أن الأخير اختار الأهلى بعدما تابع العروض التى وصلته خلال الفترة الماضية ووجد أنها ليست بالقوية ولن تضيف له، بعكس الحال إذا ما رحل للأهلى وشارك معه بشكل مؤثر حيث ستزيد فرصته فى التواجد مع المنتخبات الوطنية سواء الأولمبى أو الأول وسيكتسب الخبراات التى تؤهله فيما بعد للأحتراف بأحد الأندية الدوريات الكبيرة فى أوربا.

وبلغت القيمة التسويقية لصانع ألعاب ذئاب الجبل 400 ألف يورو، فى آخر تحديث لها خلال أبريل الماضى، على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، أى ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيهاً مصرياً.

ولم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاءً لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

خلال مشاركاته الست مع المقاولون سجل طاهر هدفاً واحداً ولم يصنع أى أهداف، فى موسم ليس الأفضل لصانع ألعاب المقاولون، وإجمالاً شارك طاهر مع المقاولون فى 86 مباراة سجل 11 هدفاً وصنع 9 آخرين.