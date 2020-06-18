شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك لن يستكمل الدورى وإهداء الأهلى اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن فايز السراج أصله تركى وكان يعمل نجار أبواب وشبابيك، مشيرا إلى أنه يجب أن ينتفض الشعب الليبي ضد حكم الإخوان الإرهابى، مؤكدا أن مصر لن تسمح بوجود أى إرهابى يهدد حدودها الغربية وأن التدخل التركى فى ليبيا هدفه نهب الثروات.

وتابع منصور، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن مبادرة القاهرة حول ليبيا هدفها أن تكون ثروات ليبيا لشعبها، مؤكدا أن مصر لن تسمح بوجود أى ارهابى على حدودها الغربية، مشيرا إلى أن الغنوشى تسلل فى غفلة من الزمن وأصبح رئيسا للبرلمان التونسى.

وواصل منصور، أن النادى الأهلى هو أفضل فريق فى الدورى الممتاز هذا العام، ولكن الظروف التى تمر بها الدولة والعالم أجمع ظروف استثنائية وأن الدورى العام ليس من أركان الإسلام الخمسة وهناك أربعة عشر ناديا يرفضون عودة الدورى.

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وأضاف منصور، أن مجلس إدارة النادى يتحمل القرار إذا كان هذا القرار صادرا منه، مشيرا إلى أنه يجب مناقشة مشاكل مراكز الشباب بدلا من استكمال الدورى، مطالبا بفتح المساجد قبل عودة الدورى.

وتابع منصور: طالبنا بفوز الأهلى بالدورى وعدم استكمال المسابقة والاستعداد للموسم الجديد، مؤكدا أنه سيرسل مذكرة لوزير الشباب من أربعة عشرا ناديا تطالب بعدم استكمال الدورى وإهداء الأهلى لقب البطل هذا العام، مشيرا إلى أن ناديى طلائع الجيش والإنتاج الحربى رفضا استكمال الدورى وسنلتزم بقرار الدولة إذا قررت عودة الدورى.

وواصل منصور، أن اللجنة الخماسية التى تدير كرة القدم غير شرعية، مشيرا إلى أن فرج عامر رئيس نادى سموحة متفق مع رؤية الأهلى فى عودة الدورى، مؤكدا أن نادى الزمالك لن يستكمل بطولة الدورى.