شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم سامي الشيشيني.. 4 ضحايا يرحلون عن مناصبهم في زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر المستشار مرتضى منصور مفاجأة من العيار الثقيل باعلانه رحيل سامي الشيشيني عن الجهاز الفني للفريق الأبيض بسبب تداعيات كورونا لتكون الحلقة الرابعة في رحيل المسئولين بالكرة المصرية في فترة التوقف بسبب الوباء.
تسبب وباء كورونا في أضرارا عديدة للمنظومة الرياضية في مصر، بعضها انعكس على المسابقات والأنشطة الرياضية والخسائر المادية المرتبة على ذلك وبعضها انعكس على اللاعبين والمديرين الفنيين ومجالس الإدارات.
قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة كرة القدم، إن عودة النشاط والدوري سيكون بداية من ٢٥ يوليو المقبل ومن الممكن أن يكون بعد ذلك وفقا لما يتم التوافق عليه في المرحلة المقبلة فنيا وإداريا.
وأشار الجنايني إلى أن الاتحاد سيجتمع مع الأندية على مدى عدة أيام وسيتم مناقشة عدة أمور من بينها الارتباطات الدولية لمختلف الأندية والمنتخبات، موضحا أن العام المقبل به ارتباطات ضخمة أهمها كأس أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم وكأس العالم العسكري في مصر وارتباطات ضخمة لرباعي مصري في دوري الأبطال والكونفدرالية.
وطالب الجنايني جميع العاملين في مجال كرة القدم العمل على المصلحة العامة وضرورة النظر لمصلحة الكرة قبل اتخاذ أي قرار مشددا على أنه سيتم مراعاة كل الارتباطات عند عودة الدوري واستئناف النشاط مرة أخرى.
وكشف الجنايني عن سعادته بقرار عودة كرة القدم في المرحلة المقبلة ويتمنى ألا يحدث أي شيء من الممكن أن يعكر القرار أو يتسبب في التأجيل مرة أخرى.
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