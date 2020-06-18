شكرا لقرائتكم خبر عن قياس الحرارة و البحر وجلسات شرح ..كيف تستعد الاتحادات الرياضية لعودة النشاط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسابق الاتحادات الرياضية المختلفة الزمن من أجل ترتيب أوضاع عودة النشاط بعدما أعلنت وزارة الشباب و الرياضة مؤخرا عن خطة عودة النشاط تدريجيا من أجل إستئناف النشاط و عودة الحياة الرياضية بالشكل الأمثل دون حدوث أى عواقب بسبب فيروس كورونا .

وأكد الدكتور أشرف صبجى وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية فى الخطة الكاملة التى وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

و يرصد الخليج 365 كيفية تجهيز أبرز الإتحادات الرياضية لعودة النشاط فى التقرير التالى

يعقد الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة احاد كرة اليد جلسة مع الأجهزة الفنية للأندية خلال الأيام المقبلة لشرح الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها حين عودة النشاط، سواء بالتدريبات أو المباريات فى ظل تكليفه من قبل المجلس بتولى هذا الملف.

ومن المنتظر أن تعود أندية اليد إلى التدريبات أول يوليو على أن يتم استئناف النشاط فى شهر أغسطس وفقا للخطة المعلنة من وزارة الشباب والرياضة.

كشف مجدى أبو فريخة رئيس إتحاد السلة أنه "تم البدأ في توجيه لجنة المسابقات لوضع التصور العام لجدول المباريات المتبقية من مسابقات الدوري والكأس، وسنبدأ في فتح خطوط اتصال مع الأندية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقًا لتعليمات الدولة المصرية".

أكد عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح أن خطة عودة النشاط فى الاتحاد ستبدأ بالمنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 أو التى اقتربت من التأهل، بتدريبات نفسية واجتماعية لرفع الروح المعنوية للفريق.

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وقال رئيس اتحاد السلاح، فى تصريح لـ الخليج 365، أنه سيتم اللجوء إلى معسكر مفتوح فى البحر الأحمر، وفقا لمطالبة الجهاز الفنى لخروج اللاعبين من الحالة النفسية بسبب فيروس كورونا وتعليق النشاط فترة كبيرة.

كشف هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، عن التخطيط لشراء جهاز قياس الحرارة للاعبين قبل العودة إلى التدريبات مجددا من أول يوليو، فى ظل خطة الإجراءات الاحترازية التى يسعى الاتحاد لتطبيقها للوقاية من فيروس كورونا، وقال رئيس اتحاد الريشة الطائرة فى تصريح لـ الخليج 365، إن الاتحاد جاهز بخطط منظمة من حيث الإجراءات الاحترازية فى التدريبات أو المنافسات .

ويعد نشاط الريشة الطائرة من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى فى مؤتمر شرح خلاله خطة عودة النشاط تدريجيا .