شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لجلسة الخطيب مع مدربي النشاط الرياضي بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي على الاجتماع ظهر اليوم، الأربعاء، بمدربي النشاط الرياضي بصالة الأمير عبدالله الفيصل، في وجود رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، حيث شهدت الفترة السابقة ترتيبًا من نوع خاص لتأمين كل قطاعات النادي طبيًّا، وكذلك الفرق الرياضية، من خلال دراسة خاصة بالنادي الأهلي تم إعدادها من خلال اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقي.

وقال محمود الخطيب، خلاله اجتماعه بمدربي النشاط الرياضي، إن قرار عودة النشاط مهم للغاية وتستحق الدولة عليه التحية والتقدير في هذه الظروف الصعبة، خاصة أن الرياضة لها دور كبير في المساهمة مع مؤسسات الدولة في عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الكاملة، التي وضعتها الدولة ممثلة في وزارة الرياضة، بجانب تصور الإدارة التنفيذية والنشاط الرياضي بالنادي، وكل مدرب عليه دور كبير في تنفيذ وتطبيق تلك الإجراءات.

وأشار رئيس النادي خلال اجتماعه مع مدربي النشاط الرياضي إلى أن كل مدرب لديه وجهة نظر أو تصور للمرحلة المقبلة، عليه أن يتقدم لمناقشتها مع مدير النشاط الرياضي، لتوفير كل سبل النجاح للمرحلة القادمة، مؤكدًا ضرورة أن يقوم كل مدرب باحتواء أبنائه اللاعبين واللاعبات في مختلف الأعمار، لمساعدتهم نفسيًّا وفنيًّا وبدنيًّا على العودة بقوة إلى مستواهم، وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء والمساهمة في حل أي مشكلة أو عقبة تواجههم، وعلينا التكاتف جميعًا للمساهمة مع الدولة في عودة الحياة إلى بلدنا، مؤكداً أن النادي سيقوم بتوفير كل الإمكانات الطبية من واقع مسئوليته الكبيرة لتقديم الصورة التي تليق ببلدنا رياضيًّا وصحيًّا، مشددًا على ضرورة العمل على تخطي كل العقبات في هذا الموسم الاستثنائي.

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وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".