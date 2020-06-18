أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 17/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء 17/6/2020 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، ترحيب الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبى الكونغولى، باللعب لفريق الأهلى خلال المفاوضات التى تمت معه خلال الفترة الماضية عن "جس النبض" ورغم تلقى اللاعب عروضاً من أندية خليجية ومن دوريات أوربية _لكنها ليست قوية_ إلا أن المهاجم الكونغولى أبدى ترحيبا بارتداء القميص الأحمر فى الموسم الجديد لرغبته فى خوض تجربة جديدة فى القارة السمراء مع أكبر وأعرق أنديتها حسب تأكيدات اللاعب لوكيل أعماله. حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي على الاجتماع ظهر اليوم، الأربعاء، بمدربي النشاط الرياضي بصالة الأمير عبدالله الفيصل، في وجود رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي

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