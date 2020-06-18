شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتراجع عن التعاقد مع حارس مرمى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع مسئولو الداخلية عن التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية نظرا لامتلاك الفريق لحارسى مرمى على أعلى مستوى وهما محمد صبحى وأحمد سعد اللذان يمتلكان خبرة كبيرة فى الدورى . وينافس فريق الداخلية على الصعود لدورى الأضواء بالمجموعة الثانية ويفصله نقطة وحيدة عن سيراميكا كليوباترا الذى يحتل صدارة المجموعة . من ناحية أخرى اتفقت أندية المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني مع أعضاء اللجنة الخماسية على عقد اجتماع جديد مع مسئولى الاتحاد بحضور جميع الأندية الاثنين المقبل، لاتخاذ قرار جماعى بشأن استئناف مسابقة الدورى، المقرر استئنافها يوم 25 يوليو الجارى، وذلك بعد الاجتماع الذى عقد منذ قليل بين مسئولى الأندية واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى. وأصدر اتحاد الكرة بياناً عقب الاجتماع جاء كالتالي: اجتمعت أندية المجموعة الثانية لدورى القسم الثانى مع أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لمناقشة تعديل اللائحة الخاصة بالاتحاد كذلك مناقشة اقتراحات استكمال المسابقة. Advertisements واتفقت الأندية على الآتي: 1ـ استكمال المسابقة يشوبه العديد من الصعوبات والتى يستحيل معها استكمال الدورى المتوقف وقد يعرض منافسات الموسم القادم للمخاطر من وجهة نظر الأندية. 2ـ الأندية الحاضرة أثبتت موقفها ومنحت مهلة لعرض مهله لعرض وجهات النظر على الجهات المسئولة واستكمال المناقشات مع باقى الأندية وهى إلغاء الدورى المتوقف ووضع حلول جديدة تحقق رغبة الدولة فى استئناف الأنشطة . واتفقت الأندية على عقد اجتماع آخر الاثنين المقبل مع جميع أندية القسم الثانى لمناقشة قرار جماعي.

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