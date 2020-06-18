شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل: محظوظ باللعب مع جوزيه ..وقدامى برشلونة عمال فى غرف الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عادل نجم الأهلي السابق أنه حقق نجاحات كبيرة مع الفريق الأحمر خلال فترة لعبه، كاشفاً أنه كان محظوظ باللعب تحت قيادة مانويل جوزيه ، والتواجد بجوار لاعبين كبار نجحوا في إزالة الرهبة عنه لينجح في تقديم مستواه الطبيعي في أقرب وقت بعد انضمامه للفريق.

وقال أحمد عادل في تصريحات لقناة أون تايم :"في وقت حدثت أزمة بين أكثر من 7 لاعبين في الأهلي ولكن الفريق كان مُقبل على المباراة النهائية في افريقيا ليتحدث اللاعبين عن ضرورة تحقيق البطولة وتجنيب الخلافات وهو ما حدث ونجح الفريق بالفعل في الفوز بالبطولة وهو ما يؤكد على عقلية هؤلاء اللاعبين ويكشف سبب ما وصلوا اليه من نجاحات كبيرة.

وتابع أحمد عادل أنه استبدل قميصه مع تشافي نجم برشلونة بعد مباراة المئوية، معلقاً :"فوجئت بأمر لم اراه في حياتي وهو أن عمال غرف الملابس في برشلونة هم من نجوم النادي السابقين الذي يعانون من قلة الموارد".

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وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.