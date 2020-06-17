الامارات | صحيفة رومانية: اتحاد الكرة عرض على كوزمين 4 ملايين يورو راتباً سنوياً

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة رومانية: اتحاد الكرة عرض على كوزمين 4 ملايين يورو راتباً سنوياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

كشفت صحيفة «سبورت ميديا» الرومانية، أن اتحاد الكرة الإماراتي كثف اتصالاته مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين لتولي تدريب المنتخب الوطني خلفاً للمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش.

وقالت: «إن اتحاد الكرة تقدم بعرض رسمي إلى كوزمين، يتضمن حصول مدرب العين وشباب الأهلي السابق على راتب سنوي يبلغ أربعة ملايين يورو بعقد يمتد لمدة عامين بإجمالي ثمانية ملايين يورو».

وأشارت إلى أن «كوزمين لم يمنح اتحاد الكرة إجابة قاطعة بشأن موافقته أو رفضه للعرض».

موضحة أن «المدرب الروماني مرتبط بعقد مع نادي غيانغسو سونينغ الصيني، وأكد في وقت سابق رغبته في استكمال العقد الذي ينتهي في 2021».

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وكان كوزمين قد تعاقد مع غيانغسو الصيني في 2018 بعد إقالته من تدريب شباب الأهلي، إذ يحصل المدرب الروماني على راتب سنوي يبلغ سبعة ملايين يورو، بينما كان قد استهل مشواره في أخبار دوري الخليج العربي مع نادي العين في 2011 بحصوله على راتب يصل إلى أربعة ملايين يورو سنوياً، وانتقل «القيصر» لتدريب الأهلي في 2013 مقابل حصوله على راتب سنوي يبلغ 4.5 ملايين يورو، بينما تم زيادة راتبه في 2015 بعد الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، إلى 5.3 ملايين يورو، قبل أن يرتفع بموجب تعاقده مع الأهلي في موسم 2016-2017، إلى 6.5 ملايين يورو، ولكن تم إقالته من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

من جهته، جاء رد فعل كوزمين على ترشيحه لتدريب منتخب رومانيا غريباً، بعدما قال لصحيفة «جي إس بي» الرومانية، «لست حيواناً حتى أفعل هذا الشيء وأتولى تدريب المنتخب الوطني، خصوصاً أنه تم التعاقد مع مدرب قبل فترة قصيرة، وهو ميريل رادوي».

وأضاف: «أنا فعلياً مدرب منتخب رومانيا لأن رادوي هو طفلي ويعد من عائلتي، لذلك كيف يمكنني أن أفكر أن أكون مدرباً للمنتخب في وجود رادوي».

واستبعد كوزمين بشكل قاطع الأنباء التي أشارت إليها وسائل إعلام رومانية، أنه في طريقه لتولي تدريب المنتخب، مؤكداً أنه لا يفكر في ذلك الأمر على الإطلاق.

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