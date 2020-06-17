شكرا لقرائتكم خبر عن «المقاولون» يعلن تفاصيل الاجتماع مع الخطيب وعرض شراء «طاهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، بيانًا رسميًا، كشف خلاله عن تفاصيل الزيارة للنادي الأهلي، الأربعاء، وعرض شراء طاهر محمد طاهر، لاعب الذئاب.

وأكد مجلس إدارة نادي المقاولون تقديره واحترامه للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأن الزيارة جاءت في إطار العلاقة الجيدة والتاريخية بين ناديي المقاولون العرب والأهلي.

وجاءت الزيارة من أجل مناقشة بعض الملفات الخاصة بقرار عودة النشاط الرياضي في مصر واللوائح المرتبطة باتحاد الكرة في إطار التشاور المطلوب بين الاندية قبل اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع رؤساء الأندية.

وقال «صلاح» إن المقاولون يمتلك بعض المقترحات والأفكار وكذلك الأهلي وكان من الجيد أن يتم فتح نقاش مثمر في ملفات ستفيد كرة القدم المصرية.