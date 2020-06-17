شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الأهلي الأفضل هذا الموسم.. ولقب الدوري «لن يزيده شيئًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدم استكمال مسابقة الدوري العام هذا الموسم، في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال «منصور»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي الأفضل على الإطلاق هذا العام، ولكن لن يزيده في شيء التتويج بالدوري هذا الموسم.

وتابع أن الدوري لا بد من إلغائه خاصة وأن العالم أجمع يعيش ظروف استثنائية، مشيرًا إلى أن الأهلي يرغب في استكمال الدوري لرغبته في التتويج بالدوري، وهو على عكس رغبة 14 ناديًا، الذين يرغبون في عدم استكماله.