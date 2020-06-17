شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي أسرة اللاعب أحمد فتحي من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت نورا إسماعيل، زوجة اللاعب أحمد فتحي، ظهير أيمن المنتخب الوطني، تعافيها هي وبناتها من فيروس كورونا.
وتعرضت زوجة اللاعب وبناتها إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوم 3 يونيو الجاري، بعد إيجابية الفحوصات التي خضعوا لها، فيما ظهرت النتيجة الاخيرة اليوم وكانت سلبية.
وأعلنت زوجة اللاعب على حسابها الشخصي على «فيسبوك» عن تعافيها من فيروس كورونا، مؤكدة أنها كانت في موقف صعب للغاية، وأنها على استعداد بالتبرع ببلازما الدم، لإنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد شفائها.
وخضعت الزوجة وبناتها لمسحتين بعد إعلان إصابتهن، وجاءت المسحة الأولى سلبية، لتأتي العينة الثانية سلبية أيضًا، وتؤكد تعافيهما من فيروس كورونا، والسماح لهم بالخروح من مستشفى العزل.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
47,856
-
تعافي
12,730
-
وفيات
1,766
كانت هذه تفاصيل خبر تعافي أسرة اللاعب أحمد فتحي من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.