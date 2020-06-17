شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي أسرة اللاعب أحمد فتحي من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت نورا إسماعيل، زوجة اللاعب أحمد فتحي، ظهير أيمن المنتخب الوطني، تعافيها هي وبناتها من فيروس كورونا.

وتعرضت زوجة اللاعب وبناتها إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوم 3 يونيو الجاري، بعد إيجابية الفحوصات التي خضعوا لها، فيما ظهرت النتيجة الاخيرة اليوم وكانت سلبية.

وأعلنت زوجة اللاعب على حسابها الشخصي على «فيسبوك» عن تعافيها من فيروس كورونا، مؤكدة أنها كانت في موقف صعب للغاية، وأنها على استعداد بالتبرع ببلازما الدم، لإنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد شفائها.

وخضعت الزوجة وبناتها لمسحتين بعد إعلان إصابتهن، وجاءت المسحة الأولى سلبية، لتأتي العينة الثانية سلبية أيضًا، وتؤكد تعافيهما من فيروس كورونا، والسماح لهم بالخروح من مستشفى العزل.