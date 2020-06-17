شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى المدرب كمال عتمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، الكابتن كمال عتمان، الذي وافته المنية، الأربعاء. وللراحل كمال عتمان مسيرة كروية كبيرة، إذ كان لاعبًا في صفوف نادي السكة الحديد خلال حقبة الستينيات، ومدربًا لأندية طلائع الجيش، والإنتاج الحربي، والمنصورة، والشمس، والسكة الحديد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 47,856

تعافي 12,730

وفيات 1,766

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