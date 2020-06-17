شكرا لقرائتكم خبر عن فرانكفورت يهزم شالكه بثنائية في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق آينتراخت فرانكفورت الفوز على ضيفه شالكه بهدفين مقابل هدف، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري الألماني، الذي حسم لقبه لصالحه فريق بايرن ميونخ، أمس الثلاثاء.

سجل فرانكفورت هدف التقدم في الدقيقة 28 عبر لاعبه أندريه سيلفا، وعزز ديفيد أبراهام تقدم فريقه بهدف ثاني في الدقيقة 50، قبل أن يقلص ماك كيني النتيحة بهدف لصالح شالكه في الدقيقة 59.

وبهذا الفوز رفع فرانكفورت رصيده إلى النقطة 41، ويأتي في المركز الـ9، بينما توقف رصيد شالكه عند 39 نقطة، ويأتي في المركز الـ10.