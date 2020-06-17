شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك لن يستكمل الدوري ومفيش عقوبة أكتر من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث مرتضى منصور، رئيس الزمالك، حول قرار عودة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال منصور خلال تصريحات تلفزيونية"14 ناديا يرفضون عودة الدوري كون متبقى لنا 17 أسبوع ونحتاج إلى 3 شهور لإنهائها أي في 25 أكتوبر»، متسائلا «إذن متي سيبدأ الموسم الجديد، وكيف سيعود اللاعبين الأجانب ؟ هل مطارات دولهم تعمل بشكل طبيعي ؟ هل لن يخضعون للعزل المنزلي".

وتابع «معظم الأندية لا تمتلك أموال بسبب الأزمة، ومن الأولى مناقشة مشكلات فرق الدرجة الثانية والثالثة ومراكز الشباب بدلا من محاولة إقصائهم من الجمعية العمومية»، مردفا «نحن مع الدولة في قراراتها بعودة السياحة والرياضة والمساجد، لكن افتح المساجد الأول وبعد كده الرياضة».

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وأضاف «سنرسل مذكرة إلى وزير الشباب موقعة من 14 ناديا تطالب بعدم استكمال الدوري ومنح الأهلي اللقب والاستعداد للموسم الجديد»، مشيرا إلى أن فريقي طلائع الجيش والإنتاج الحربي رفضا استكمال الدوري.

وتابع «اللجنة الخماسية التي تدير الكرة معينة من الفيفا وليست شرعية، وكان يجب أن يجلس معنا وزير الرياضة قبل أن يتخذ القرار وليس العكس».

وأكمل «الزمالك و13 ناديا لن تلعب مباريات الدوري حال عودته، ومفيش عقوبة أكتر من كورونا»، مختتما «ربنا يعافينا عشان بيوت ربنا اللي أغلقت بأمر منه ترجع تاني، وتقريبا كده ربنا غضبان على البشرية».