شكرا لقرائتكم المقاولون العرب: نريد عودة الدوري من أجل 4 ونصف مليون يعملون في هذا القطاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب وعضو مجلس الإدارة، أن قرار الدولة بعودة الدوري قرار مدروس بعناية ويراعي جميع الظروف الطارئة.

واضاف عادل فتحي سعيد خلال تصريحات تليفزيونية مع برنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق، على فضائية أونتايم سبورت2، اليوم الأربعاء: "مطلبنا باستكمال الدوري ليس له علاقة بمركزنا في جدول الترتيب لأنه من الوارد انهاء المسابقة خارج المربع الذهبي".

وتابع: "هناك 4.5 مليون يعملون في قطاع الرياضة، فكيف نطالب بالغاء الموسم ولا ننظر لهؤلاء".

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وأردف: "الفيفا منح الحكومات حق تقرير مصير النشاط الرياضي ولا يجب الحديث عن فكرة التدخل الحكومي".

وأعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بشكل رسمي أول أمس الإثنين، عودة نشاط كرة القدم في مصر من جديد بداية من 20 يونيو الجاري.

النشاط الرياضي في مصر متوقف منذ منتصف مارس الماضي، وشهدت الفترة الماضية شد وجذب بين الأندية، ما بين مؤيد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، وبين معارض لها، في ظل ظهور آلاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة آخرين.