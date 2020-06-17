شكرا لقرائتكم المقاولون العرب: الخطيب طلب طاهر محمد طاهر.. ولم نتطرق لتفاصيل مادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب وعضو مجلس الإدارة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، طلب على هامش اجتماع الطرفين اليوم، ضم طاهر محمد طاهر على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

واضاف عادل فتحي سعيد خلال تصريحات تليفزيونية مع برنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق، على فضائية أونتايم سبورت2، اليوم الأربعاء، أن طلب الأهلي لطاهر محمد طاهر تكرر من قبل وليست هذه المرة الأولى، موضحا أن الطلب لم يتطرق إلى أى تفاصيل مادية.

وأعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بشكل رسمي أول أمس الإثنين، عودة نشاط كرة القدم في مصر من جديد بداية من 20 يونيو الجاري.

النشاط الرياضي في مصر متوقف منذ منتصف مارس الماضي، وشهدت الفترة الماضية شد وجذب بين الأندية، ما بين مؤيد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، وبين معارض لها، في ظل ظهور آلاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة آخرين.