شكرا لقرائتكم المقاولون العرب: كل الملاحظات التي طرحتها الأندية لعودة الدوري وجدوا إجابات عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب وعضو مجلس الإدارة، إن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية يعمل بطريقة مميزة وبدراسة عظيمة ويضع حلول لكل ما كنا نراه أزمة.

واضاف عادل فتحي سعيد خلال تصريحات تليفزيونية مع برنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق، على فضائية أونتايم سبورت2، اليوم الأربعاء، أن كل الملاحظات التي طرحتها الأندية لعودة الدوري وجدوا اجابات عليها مدروسة من اللجنة الخماسية وهذا ما أراه شيئاً مبهجا وجادا، لكن لم يثار إطلاقاََ في الإجتماع الحديث عن الغاء الدوري وتتويج الأهلي باللقب. .

وتابع: "هناك حلول لبعض الأزمات التي تواجه عودة الدوري مثل موقف الأجانب من العودة لأنديتها، وهذا الأمر أثار وحدد له الجنايني حل مميز بترحيل موعد مباريات الأندية التي تحتاج الى لاعبيها الأجانب".

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وأعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بشكل رسمي أول أمس الإثنين، عودة نشاط كرة القدم في مصر من جديد بداية من 20 يونيو الجاري.

النشاط الرياضي في مصر متوقف منذ منتصف مارس الماضي، وشهدت الفترة الماضية شد وجذب بين الأندية، ما بين مؤيد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، وبين معارض لها، في ظل ظهور آلاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة آخرين.