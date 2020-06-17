شكرا لقرائتكم في بيان رسمي.. المقاولون: الأهلي عرض استعارة طاهر موسم أو اثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب بيانا لشرح كواليس الجلسة التي جمعت المهندس محسن صلاح رئيس قلعة ذئاب الجبل مع محمود الخطيب قبل مشاركة الأول في اجتماع اتحاد الكرة اليوم الأأربعاء.

وجاء نص البيان:

يؤكد مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح على تقديره واحترامه للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب ويود النادي أن يوضح بعض الحقائق بعد زيارة المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة إلى مقر الاهلي بالجزيرة.

وأكد المهندس محسن صلاح أن زيارة اليوم تأتي في إطار العلاقة الجيدة والتاريخية بين ناديي المقاولون العرب والأهلي وجاءت من أجل مناقشة بعض الملفات الخاصة بقرار عودة النشاط الرياضي في مصر واللوائح المرتبطة باتحاد الكرة في إطار التشاور المطلوب بين الاندية قبل اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع رؤساء الأندية.

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وقال صلاح إن المقاولون يمتلك بعض المقترحات والأفكار وكذلك الأهلي وكان من الجيد أن يتم فتح نقاش مثمر في ملفات ستفيد كرة القدم المصرية.

وأضاف رئيس المقاولون أنه تلقى على هامش الجلسة عرضا من الكابتن محمود الخطيب لضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو ما يعد أول تواصل بشكل مباشر من إدارة الاهلي لضم اللاعب وأبدى رئيس الاهلي مرونة في طلبه لضم اللاعب وتم الاتفاق على أن يتم دراسة العرض من كل جوانبه وفتح اتصال لمناقشة التفاصيل قبل إبداء الرأي النهائي خاصة أن الجلسة لم يكن معدا لها ان تشهد التفاوض حول طاهر.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن عرض الاهلي بخصوص طاهر شمل بدائل مطروحة لاتمام الصفقة كان من ضمنها الحصول على اللاعب على سبيل الاعارة لمدة موسم او موسمين أو وضع بنود تسويقية من الممكن الاتفاق عليها لاحقا كما تم عرض منح المقاولون أولوية لضم لاعبين من الأهلي.

وأضاف فتحي أن مجلس إدارة النادي سيناقش العرض مع اللاعب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس كما سيتم تحديد طلبات النادي المادية لعرضها على الاهلي وأن المقاولون سيكون حريصا على إعلان كافة المستجدات في حينها.