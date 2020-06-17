شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: 14 ناديا وافقوا على تتويج الأهلى بالدوري وإلغائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن جميع الأندية تعاني من أزمة مالية في الوقت الحالي بسبب توقف بطولة الدوري.
وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: "المصدر الوحيد للدخل في الوقت الحالي هو الإشتراكات والوزير عندما قال أن أحد الأندية حقق 40 مليون جنيه من الاشتراكات، هذا المبلغ يتم دفعه للاعبين فقط من الأساس".
وواصل "اجتمعت مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالأمس وعرضت عليه الرؤية كاملة".
وأضاف "14 نادي في بطولة الدوري حسموا موقفهم بشكل نهائي وحددوا قرارهم برفض عودة بطولة الدوري".
وواصل "14 نادي اجتمعوا وأصدروا بيان وكان مضمونه بالموافقة على تتويج الأهلي ببطولة الدوري مع إلغاء الموسم الكروي الحالي".
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