شكرا لقرائتكم المقاصة يرحب بعودة ظهير الأهلي فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب مسئولو مصر المقاصة بعودة حسين السيد ظهير أيسر الفريق السابق والحالى للأهلى من جديد لصفوف الفريق بعد انتهاء إعارته للصفاقسى التونسى نهاية الموسم الحالى .. وكان السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى أوصى لجنة التخطيط بعدم حاجته لمارسيلو وأوصى بالإستغناء عنه بعد انتهاء إعارته للنادى التونسى والإكتفاء بالثنائى التونسى على معلول ومحمود وحيد لشغل مركز الظهير الأيسر بالقلعة الحمراء .

وقد طلب إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة ضرورة التعاقد مع حسين السيد خاصة وأنه يعلم مستواه جيدا عندما كان مارسيلو لاعبا فى الفريق الفيومى من قبل وإيهاب جلال مديرا فنيا .

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ويسعى إيهاب جلال لعودة الطيور المهاجرة للمقاصة لبناء فريق قوى من جديد يستطيع من خلاله العودة للمنافسة على المربع الذهبى للدورى والعودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية وهو ما جعله يطلب عودة أحمد الشيخ من الأهلى وهشام محمد من الإتحاد السكندرى مع إنهاء إعارة أيمن حفنى بنهاية عقده مع المقاولون العرب .

من ناحية أخرى رفض إيهاب جلال استئناف الفريق تدريباته الجماعية خلال الفترة المقبلة، الا بعد حل أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة منذ ما يقرب من 8 أشهر، وكشف مصدر داخل فريق مصر للمقاصة أن إيهاب جلال تحدث مع إدارة النادي وأكد لهم رفضه التام لخوض أي تدريبات جماعية في ظل وجود أزمة مالية تسببت في تأخر مستحقات اللاعبين والجهاز الفني، ويأتي رد فعل إيهاب جلال عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بعودة الفرق الجماعية للتدريبات بداية من 20 يونيو الجاري علي أن يعود الدوري بداية من 25 يوليو المقبل.

واستقرت إدارة نادي مصر للمقاصة علي تكليف عمرو مصطفي كامل المدير التنفيذي لشركة المقاصة سبورت بملف الأزمة المالية الناشئة بين النادي والشركة، والتي تسببت في تأجيل مفاوضات التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي لحين عودة النشاط الرياضي المتوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث اتخذت إدارة المقاصة قرار بتأجيل المفاوضات بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليا والتي تسببت في عدم صرف رواتب اللاعبين لعدة أشهر.