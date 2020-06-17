شكرا لقرائتكم محمود وادى يقرر إغلاق ملف الرحيل عن المصرى بعد قرار عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفلسطينى محمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى غلق ملف الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد قرار وزير الشباب والرياضية الدكتور أشرف صبحى بعودة التدريبات نهاية الشهر الجارى وعودة النشاط الرياضى يوم 25 يوليه المقبل .

كان اللاعب قد تلقى بعض العروض الخارجية وتحديدا من بعض أندية الدورى التونسى للتعاقد معه فى الصيف ورفض اللاعب الرد بشكل رسمى وانتظر حتى تحديد موعد النشاط الرياضى فى مصر خاصة وأنه يرحب بالبقاء مع الفريق البورسعيدى أفضل من الإنتقال لإحدى الأندية فى الوقت الحالى .

كان اسم محمود وادى ارتبط بالإنتقال للزمالك وبيراميدز خلال الفترة الماضية قبل أن يغلق طارق العشرى المدير الفنى للمصرى ملف الرحيل فى وجه أى لاعب بالفريق لحين حل أزمة القيد الموقعة على الفريق من الفيفا والتى تحرم النادى من التعاقد مع أى لاعب حتى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

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من ناحية أخرى تواصل عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى، مع المحامى الدولى المكلف بإدارة قضية النادى لدى الاتحاد الدولى والخاصة بإيقاف القيد لفترتين متتاليتين، والتى تنتهى فى الميريكاتو الصيفى الحالى، لمعرفة الموقف النهائى فى القضية حتى يتسنى للجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم الفريق.

وكان الاتحاد الدولى قرر إيقاف القيد للمصرى منذ الإنتقالات الشتوية الماضية وحتى الميريكاتو الصيفى الحالى، على خلفية أزمة الإيفوارى الشيخ موكورو مع هلال الأبيض السودانى والذى لم يسدد المستحقات الخاصة به للنادى السودانى، الأمر الذى دعا مسئولى الأخير لرفع قضية فى الفيفا والحصول على حكم على المصرى بإيقاف القيد لفترتين متتاليتين.

وقدم مسئولو المصرى البورسعيدى استئنافا على الحكم من أجل الاكتفاء بفترة القيد الماضية فى فى ظل الأزمات التى مر بها النادى من عدم السماح له بالتعاقد مع لاعبين جدد فى الشتاء، والتى أدت لخروجه من دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية.