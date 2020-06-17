شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الأهلى أفضل فريق هذا الموسم وهل الدوري من أركان الإسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن تتويج الأهلي ببطولة الدوري هذا الموسم من عدمه لا يفرق معه على الإطلاق.
وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية " الأهلي أحسن فريق السنة دي ومش هيفرق معاه الدوري وهل الدوري من أركان الإسلام؟ مش عارف ايه الدوري ده اللي لازم يكمل السنة دي".
تابع رئيس الزمالم :"هل الدوري العام من أركان الإسلام، الصلاة الذي يعتبر ركن أساسي في الصلاة عندما يكون المرأة لديها عذر لا تصلي والحج يكون لمن استطاع إليه سبيلا".
وأكمل "الأهلي أفضل فريق في الدوري المصري هذا الموسم ومن حقه أن يطالب باستكمال الموسم ولا مشكلة في الأمر لكن هناك 14 فريقًا في الدوري يطلبوا إلغاء الدوري".
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