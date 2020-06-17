شكرا لقرائتكم إيبار يتعادل مع أتلتيك بلباو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل إيبار عجزه عن تحقيق أي انتصار ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم للمباراة الرابعة على التوالي، عقب تعادله 2 - 2 مع ضيفه أتلتيك بلباو يوم الأربعاء في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل بلد الوليد مع ضيفه سيلتا فيجو بدون أهداف.

وأضاع إيبار فرصة الابتعاد، ولو بصورة مؤقتة، عن الفرق المهددة بالهبوط، حيث ظل في المركز السادس عشر بترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة، في حين رفع بلباو رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر.

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وبادر راؤول غارسيا بالتسجيل لمصلحة أتلتيك بلباو في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، لكن كيكي أدرك التعادل سريعا لإيبار في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1 بين الفريقين.

وتواصلت الإثارة بين الفريقين في الشوط الثاني، حيث أحرز فابيان أوريانا الهدف الثاني لإيبار في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، لكن فرحة أصحاب الأرض بهدف التقدم لم تدم طويلا، بعدما سجل أسيير فيلاليبري هدف التعادل لبلباو في الدقيقة 81.

وعلى ملعب (نويفو خوسيه زوريلا)، فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء بلد الوليد وضيفه سيلتا فيغو، ليهدر الفريقان نقطتين ثمينتين أيضا. وارتفع رصيد بلد الوليد إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر، متفوقا بفارق ست نقاط على سيلتا فيجو، صاحب المركز الرابع من القاع.