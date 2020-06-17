ترند تويتر .. «الصحفية الحسناء ديمي» تهدد مستقبل «عمرو وردة»

كشف تقرير صحفي يوناني، أن عمرو وردة لاعب المنتخب المصري وفريق باوك اليوناني، تحرش بصحفية تدعى ديمي ستاماتيليا تعمل مراسلة في تغطية أخبار نادي أولمبياكوس اليوناني وفقا لروسيا اليوم .

وبحسب موقع "onsports.gr" اليوناني، فإن وردة التقى الصحفية الحسناء صدفة في أحد المحال التجارية في اليونان، وتعرف عليها.

وذكر التقرير أن وردة أمطر حساب ستاماتيليا بالرسائل، ودعاها للقدوم إلى مدينة سالونيك لقضاء يوم معه لكنها تجاهلت رسائله وكشفت عنها أمام الجميع.

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ووصف التقرير وردة بأنه "يعاني من ضعف كبير أمام النساء ولا يتردد في مغازلتهم سواء عن قرب أو عبر الإنترنت".

وتصدر اللاعب الدولي عمرو وردة ترند موقع تويتر مصر بسبب هذه الأزمة التي قد تعصف بمستقبله الكروي.