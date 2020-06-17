«إستقالة على مكتب الرئيس» تهز ميت عقبة .. مرتضى منصور يعلن إستقالة مدرب الفريق

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أن سامي الشيشيني مدرب الفريق استقال بسبب تخوفه من فيروس كورونا، موضحا أنه قال: "لا مش عايز أموت".

وشدد مرتضى منصور عبر قناة "الزمالك": "طالبت بمنع هبوط الأندية ومع تصعيد 3 من الدرجة الثانية وأن يبدأ الدوري الجديد ويتوج الأهلي بلقب الدوري الحالي".

وواصل "لو أصيب لاعب من الأهلي بفيروس كورونا سأقلب الدنيا في مصر".

وقال رئيس نادي الزمالك عن اجتماع الأندية: "6 أندية حضرت اجتماع اللجنة الخماسية اليوم، إنبي موقفه مُخزي قالوا في البداية لا نريد عودة الدوري وفي الاجتماع تراجعوا عما قالوا، والأهلي من حقه أن يطالب بعودة الدوري، محمود الخطيب يبحث عن مصلحة ناديه".

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وتابع "الاتحاد ودجلة وطلائع والمقاصة رفضوا عودة الدوري، 4 أندية رفضت عودة الدوري مقابل 2 في أول اجتماع".

وأردف "سموحة سيكون قراره عكس قرار الزمالك، لو نحن في اليمين والأهلي في اليسار سيكون مثل الأهلي".

وأكمل "المقاولون العرب وبيراميدز رفقة الأهلي وإنبي وسموحة ضد 13 ناديا يرفضون عودة الدوري".

وأضاف "الجمعية العمومية مبنية على التصويت، اللجنة الحالية مُعينة لا تعرف الديمقراطية لذلك لا تريد التصويت على عودة الدوري" متابعا "قبل فتح الملاعب لابد من فتح المساجد والفنادق".