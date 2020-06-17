الامارات | نادي الوصل يعلن التعاقد مع الأرجنتيني أوروز والبرازيلي نيريس

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الوصل يعلن التعاقد مع الأرجنتيني أوروز والبرازيلي نيريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع لاعبين أجنبيين لتدعيم صفوف "الإمبراطور" في الموسم المقبل، وفقاً لما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكرت أنه "بدعم من رئيس النادي الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، شركة الوصل لكرة القدم تتعاقد مع صانع الألعاب الأرجنتيني نيكولاس أوروز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، والمدافع البرازيلي سانتوس نيريس لمدة 3 مواسم.

وبذلك بات الوصل يضم في صفوفه ثلاثة لاعبين أجانب هم البرازيلي ويلتون سواريز والوافدين الجديدين أوروز ونيريس، بعدما رحل كل من الإكوادوري فيرناندو غايبور والبرازيلي لوكاس غالفاو والألماني كريستيان تريش.

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