الامارات | رسمياً.. الاتحاد الأوروبي يختار هذه المدينة لاستئناف منافسات دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الاتحاد الأوروبي يختار هذه المدينة لاستئناف منافسات دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم في هوية المدينة التي ستستضيف المنافسات المتبقية في الموسم الجاري لدوري أبطال أوروبا، المتوقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا. وقالت صحيفة "أس" الإسبانية إن الاتحاد الأوروبي استقر خلال اجتماعه اليوم على استكمال البطولة في أغسطس المقبل من خلال بطولة مجموعة من ثمانية فرق، على أن تستضيف مدينة لشبونة البرتغالية المنافسات.

وأعطى المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي للبرتغال الضوء الأخضر للاستعداد لاستضافة البطولة.

وحدد الاتحاد، الأيام من 12 إلى 19 أغسطس لإقامة المباريات، على أن تجرى المباراة النهائية في استاد دي لوز يوم 23 أغسطس. يذكر أن المباريات ستقام بنظام المباراة الواحدة. أما بالنسبة للمباريات المتبقية من دور الـ16، فستجرى بين 7 و8 أغسطس، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوصها بعد. وقال الاتحاد الأوروبي إن البرتغال قد تضيف ملعبي بورتو "دراغاو"، و"إيستاديو دوم" الخاص بنادي بنفيكا من أجل التوسع في استضافة المباريات.

أما بخصوص ملعب أتاتورك في إسطنبول التركية، والذي كان مقررا أن يستضيف المباراة النهائية قبل انتشار فيروس كورونا، فقد قرر الاتحاد الأوروبي أن يكون مستضيف نهائي الموسم المقبل 2021.

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