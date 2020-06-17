شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوربي يعلن آلية استكمال دوري الأبطال: بطولة مصغرة أغسطس المقبل (المواجهات) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الأربعاء إن نسخة الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا، التي توقفت في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، ستستكمل ببطولة مصغرة من ثمانية أندية وستقام في لشبونة في أغسطس المقبل.
وأوضح جيورجيو ماركيتي نائب الأمين العام لليويفا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية عبر الفيديو أن مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي ستقام من مواجهة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب كالمعتاد بينما تلعب المباراة النهائية يوم 23 أغسطس.
وستلعب آخر أربع مباريات من دور 16، حين يلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد وبايرن ميونيخ مع تشيلسي كما يلعب يوفنتوس ضد أولمبيك ليون وبرشلونة ضد نابولي، يومي السابع والثامن من أغسطس في نفس الملاعب المحددة سابقا أو في البرتغال.
وتأهل باريس سان جيرمان وأتليتيكو مدريد وأتلانتا ورازن بال شبورت لايبزيج بالفعل إلى دور الثمانية.
وتسمح الخطة بإكمال الموسم بشكل أسرع بدلا من نظام الذهاب والإياب التقليدي لكن تقليص ست مباريات من البطولة سيؤثر على إيرادات البث التلفزيوني لليويفا.
وستكون اسطنبول، التي كان من المفترض أن تستضيف نهائي نسخة 2020، مقر نهائي 2021.
وسيطبق اليويفا نظاما مشابها في مسابقة الدوري الأوروبي في ملاعب ألمانية في الفترة بين 10 و21 أغسطس .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
47,856
-
تعافي
12,730
-
وفيات
1,766
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوربي يعلن آلية استكمال دوري الأبطال: بطولة مصغرة أغسطس المقبل (المواجهات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.