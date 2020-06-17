شكرا لقرائتكم خبر عن جناح روما يدخل على رادار مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الجناح التركي لنادي روما الإيطالي جنكيز أوندر دائرة اهتمامات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي من المنتظر أن يسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، فإن اللاعب الدولي التركي دخل دائرة اهتمامات الشياطين الحمر إذ يعتبر خيارًا أقل تكلفة من الثنائي جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، وفيديريكو كييزا، لاعب فيورنتينا الإيطالي، اللذان كانا على قائمة رغبات مسؤولي النادي الإنجليزي.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى إمكانية رحيل اللاعب عن فريق العاصمة الإيطالية مقابل مبلغ يصل إلى 30 مليون يورو.

وشارك جنكيز أوندر مع روما في 20 مباراة هذا الموسم بجميع البطولات نجح خلالها في هز الشباك في ثلاثة مناسبات، بينما لم ينجح في صناعة أي أهداف، وحصل على ثلاثة بطاقات صفراء.