شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع 6 أندية من الدوري الممتاز (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، مع أندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مع أعضاء الجمعية العمومية.

وكانت اللجنة قد اجتمعت مع أندية المجموعة الثانية من دوري القسم الثاني قبل بداية الاجتماع مع أندية الدوري الممتاز.

وانطلقت الاجتماعات أمس الثلاثاء، بلقاء أندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني، وثم الاجتماع بأندية الأهلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة من القسم الأول.

وتختتم اللجنة اجتماعتها غدا الخميس، بأندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة والجونة وحرس الحدود، ويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، مع التأكيد على الالنزام التام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

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