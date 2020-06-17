التشكيل المتوقع لنهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس ونابولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، يلتقي فريقا يوفنتوس ونابولي على ملعب الأولمبيكو في نهائي كأس إيطاليا.



وكان نابولي قد تأهل إلى نهائي الكأس بعد الإطاحة بإنتر ميلان بنتيجة 2-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، بينما حجز يوفنتوس المقعد الثاني في النهائي بعد تفوقه على ميلان بأفضلية الهدف خارج الملعب، حيث تعادلا 1-1 في مباراة الذهاب على ملعب سان سيرو وتعادلا سلبيا في تورينو.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس تحت قيادة مدربه ماوريسيو ساري:

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون.

الدفاع: دانيلو (كوادرادو)، ماتياس دي ليخت، بونوتشي، أليكس ساندرو.

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الوسط: بينتانكور، ميراليم بيانيتش (سامي خضيرة)، بليز ماتويدي.

الهجوم: كوستا، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يستعين جينارو جاتوزو مدرب نابولي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: دي لورينزو، ماكسيموفيتش، كوليبالي، ماريو روي.

الوسط: فابيان رويز، ديمي، زيلينسكي.

الهجوم: خوسيه كاييخون، ميرتينز، إنسيني.