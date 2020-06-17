شكرا لقرائتكم بعد المسحة الثالثة .. تعافي أسرة أحمد فتحي من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت المسحة الثالثة التي أجرتها أسرة أحمد فتحى نجم الأهلي المنتقل في الموسم الجديد لبيراميدز، تعافيهم التام بعد اصابتهم مؤخراً بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذى أعلنته زوجه اللاعب الدولى على صفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتلاشت أعراض فيروس كورونا عن أسرة أحمد فتحى وأصبحوا بصحة جيدة، إلا أن إجراء المسحة شرط أساسى قبل خروجهم من العزل وقضاء حياتهم بشكل طبيعى، في الوقت الذي كانت قد اثبتت المسحة الثانية تعافيهم أيضاً، بينما جاءت المسحة الثالثة لتأكيد تعافيهم بشكل كامل.

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ولم يصب أحمد فتحي نفسه بالكورونا حيث أثبتت التحاليل والإشاعات التى أجراها عدم إصابته، وأن العدوى انتقلت لأسرته فقط، وعلق أحمد فتحي على إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب الجوكر على إنستجرام :"أشكركم جميعاً على الدعاء اللهم اجعله مستجابا واشفى كل مريض ولا نرى فى أهلى وزوجتى وأسرتى والناس أجمعين أى سوء".

وأجرى مسئولو الأهلى اتصالات مكثفة مع أحمد فتحى حيث اطمئن أكثر من مسئول فى النادى على أحمد فتحى وأسرته، وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى مع فتحى بشكل متواصل خلال الساعات الماضية للاطمئنان عليه وتأكد عبد الحفيظ من سلبية "عينة" أحمد فتحى بعدما خضع للمسح خلال الساعات الماضية، ليتأكد عدم إصابة نجم الفريق بالفيروس، وتمنى مسئولو القلعة الحمراء لأسرة اللاعب الشفاء العاجل.