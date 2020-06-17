شكرا لقرائتكم "زيزو" الزمالك ينتظر عودة الطيران للسفر لألمانيا للخضوع للفحص الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك، فتح المجال الجوي في الفترة المقبلة من أجل السفر إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي تحت إشراف الطبيب المعالج له والذي أجرى له عملية الرباط الصليبي.. واقترب اللاعب من التماثل للشفاء من الإصابة والعودة للتدريبات الجماعية في الفترة المقبلة، وفقا لتأكيدات الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض.

ويؤدي زيزو المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي في الفترة الحالية، إلا أنه ينتظر السفر لألمانيا من أجل الخضوع لفحص طبي أخير قبل العودة إلى التدريبات في الفترة المقبلة.

وخاض زيزو، خلال الفترة الماضية، عمليات العلاج الطبيعى باستخدام الماء فى الاستشفاء، بجانب خضوعه لبرنامج بدنى لتقوية القدم باستخدام بعض أدوات الجيمانزيوم، فى ظل تنفيذه مرحلة التأهيل من الإصابة التى لحقت به فى الرباط الصليبى، ومن المنتظر جاهزية زيزو من أجل العودة إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد خضوعه لعملية جراحية منذ عدة أشهر نتيجة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة.

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فيما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مواصلة أداء اللاعبين لتدريبات اللياقة البدنية وفقا للبرنامج البدني الموضوع لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية في ظل توقف النشاط الرياضى في الفترة الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، وذلك لحاجة الفريق إلى جهود معظم اللاعبين فى المتبقى من بطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية.

ويرتبط الزمالك بمواجهة مهمة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا مع الرجاء المغربى، حيث ينتظر أبناء ميت عقبة تحديد موعد المواجهة بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وذلك بعد تأجيلها لأجل غير مسمى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، بعدما كانت ستقام خلال شهر مايو الماضي.