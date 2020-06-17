شكرا لقرائتكم الخطيب يتابع الإجراءات الاحترازية فى الأهلي قبل عودة النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي أخر الأستعدادات والتجهيزات الطبية قبل عودة التدريبات خلال الأيام الماضية ، ويتواصل رئيس القلعة الحمراء بشكل مُستمر مع جميع الأطراف من أجل الوقوف على الإجراءات الأحترازية التى سيتم تطبيقها بدقة وعناية فائقة مع عودة النشاط الرياضي خلال الأيام المقبلة سواء بالنسبة لعودة الأعضاء في النادي أو إستئناف التدريبات في فريق الكرة والألعاب المختلفة.

ويُنهى مسئولو الأهلى حالياً الإجراءات الاحترازية حيث يتم الانتهاء منها حالياً على قدم وساق بالتنسيق بين الإدارة التنفيذية برئاسة العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى واللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقى وجهاز الكرة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

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وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أكدت عودة تدريبات الفرق 20 يونيو على أن يتم استئناف النشاط الرياضى 25 يوليو المقبل، وأكد وزير الشباب والرياضة أن القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية فى إطار حرص الدولة على عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضى مرة أخرى، فيما أكد أشرف صبحى أنه يتوقع أن يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضى كاملاً.

كما يتواصل الدكتور محمد شوقى، مع الجهات المعنية فى الدولة وتحديداً مع وزارة الصحة للتعرّف على تطورات ملف التعامل مع فيروس "كورونا" الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم، وتبحث اللجنة الطبية فى القلعة الحمراء مع المسئولين فى وزارة الصحة الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها للحد من انتشار فيروس "كورونا" مع عودة التدريبات بالنسبة لفريق الكرة أو باقى الألعاب والأنشطة، تنفيذاً لتعليمات الدولة وتماشياً مع الإجراءات التى يلتزم بها الأهلى طوال الفترة الماضية ومنذ ظهور الفيروس.

وعلى الصعيد ذاته، أعد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى تصوّراً كاملاً عن الإجراءات الوقائية المفترض تنفيذها حال عودة التدريبات للفريق فى غضون الأيام المقبلة، وأنتهى الاهلى من تحديد وتجهيز الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها فى فريق كرة القدم وباقى الألعاب حال عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة، بعد تجميدها قرابة ثلاثة أشهر على خلفية "جائحة" كورونا.