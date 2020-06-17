شكرا لقرائتكم رئيس طنطا: 5 أندية تحفظت على استئناف الدوري.. ووافقنا على منح اللقب للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فايز عريبى، رئيس نادى طنطا، أن الاجتماع الذى عقد اليوم بين الدفعة الثانية للأندية مع اتحاد الكرة، شهد طلب رفع التوصيات التى شهدها الاجتماع إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعدما عقد اتحاد الكرة اجتماعا أمس الثلاثاء مع عدد من أندية الدورى الممتاز ثم عقد اليوم الاجتماع الثانى مع الدفعة الثانية من أندية الدورى الممتاز.

وقال فايز عريبى عقب جلسة الأندية اليوم مع الجبلاية:"استكمال الدوري الحالى والدوري الموسم المقبل سيكون صعب بسبب الارتباطات المختلفة للمنتخبات والأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية، وتحفظت 5 أندية اليوم على عودة النسخة الحالية من مسابقة الدورى بينما وافق نادى المقاولون العرب فقط على استئناف بطولة الدورى".

Advertisements

كما أوضح رئيس نادى طنطا أن الأندية وافقت على منح الأهلى لقب الدورى فى الموسم الحالى حال إلغاء المسابقة، متابعاً أنه تم مناقشة مشروع اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة وهناك موافقة من جانب الأندية بالاجماع على تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أي أن ما يترشح عضوا يحق له بعد 8 سنوات الترشح على النائب ثم الرئيس بعد انقضاء الـ8 سنوات.

وتابع رئيس نادى طنطا، أن الأندية التى حضرت اجتماع اليوم وافقت أن يكون اختيار النائب فى مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد بالانتخابات من خلال الجمعية العمومية للاتحاد.

وعقدت اللجنة الخماسية الاجتماع اليوم مع أندية الزمالك والانتاج الحربي والمقاولون العرب وطنطا وأسوان ونادي مصر بعدما عقدت بالأمس اجتماعا مع الأهلى ووادى دجلة وإنبى وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة.