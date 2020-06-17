شكرا لقرائتكم فايز عريبى: الزمالك لم يرفض تتويج الأهلى بالدورى فى اجتماع اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فايز عريبى، رئيس نادى طنطا، إن نادى الزمالك لم يمانع من تتويج النادى الأهلى بلقب بطولة الدورى الممتاز، حال إلغاء النسخة الحالية من المسابقة، وذلك فى الاجتماع الذى عقد اليوم بين الأندية واتحاد الكرة، مشدداً إن الزمالك لم يبدي أي مانع تجاه تلك المسألة فى الاجتماع الذى عقد اليوم، الأربعاء، بمقر الجبلاية وشهد حضور أندية الزمالك والانتاج الحربي والمقاولون العرب وطنطا وأسوان ونادي مصر.

وتابع رئيس نادى طنطا فى تصريحاته عقب الاجتماع أن الأندية لديها تحفظات عرضتها على اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، من أجل رفع كافة الأمور إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعدما شهدت الفترة الأخيرة إعلان استئناف النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة لذا عمل اتحاد الكرة على الاجتماع بالأندية لمناقشة كافة الأمور الخاصة بهم.

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ويعد اجتماع اليوم جلسة بين الدفعة الثانية للأندية مع اتحاد الكرة، بعدما عقد مسئولى الاتحاد اجتماعا أمس الثلاثاء مع عدد من أندية الدورى الممتاز ثم تم عقد اليوم الاجتماع الثانى مع الدفعة الثانية من أندية الدورى الممتاز وقال فايز عريبى عقب جلسة الأندية اليوم مع الجبلاية:"استكمال الدوري الحالى والدوري الموسم المقبل سيكون صعب بسبب الارتباطات المختلفة للمنتخبات والأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية، وتحفظت 5 أندية اليوم على عودة النسخة الحالية من مسابقة الدورى بينما وافق نادى المقاولون العرب فقط على استئناف بطولة الدورى".

كما أوضح رئيس نادى طنطا أن الأندية وافقت على منح الأهلى لقب الدورى فى الموسم الحالى حال إلغاء المسابقة، متابعاً أنه تم مناقشة مشروع اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة وهناك موافقة من جانب الأندية بالاجماع على تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أي أن ما يترشح عضوا يحق له بعد 8 سنوات الترشح على النائب ثم الرئيس بعد انقضاء الـ8 سنوات، وتابع رئيس نادى طنطا، أن الأندية التى حضرت اجتماع اليوم وافقت أن يكون اختيار النائب فى مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد بالانتخابات من خلال الجمعية العمومية للاتحاد.

وعقدت اللجنة الخماسية الاجتماع اليوم مع أندية الزمالك والانتاج الحربي والمقاولون العرب وطنطا وأسوان ونادي مصر بعدما عقدت بالأمس اجتماعا مع الأهلى ووادى دجلة وإنبى وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة.