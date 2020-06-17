شكرا لقرائتكم اجتماع جديد لأندية القسم الثانى الاثنين لحسم الموقف النهائى من الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفقت أندية المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني مع أعضاء اللجنة الخماسية، على عقد اجتماع جديد مع مسئولي الاتحاد بحضور جميع الأندية يوم الأثنين المقبل لاتخاذ قرار جماعي بشأن استئناف مسابقة الدوري المقرر استئنافها يوم 25 يوليو الجاري، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد منذ قليل بين مسئولي الأندية واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وأصدر اتحاد الكرة بياناً عقب الاجتماع جاء كالتالي:

بيان اتحاد الكرة اجتمعت أندية المجموعة الثانية لدوري القسم الثاني مع أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لمناقشة تعديل اللائحة الخاصة بالاتحاد كذلك مناقشة اقتراحات استكمال المسابقة. واتفقت الأندية على الآتي: Advertisements 1ـ استكمال المسابقة يشوبه العديد من الصعوبات والتي يستحيل معها استكمال الدوري المتوقف وقد يعرض منافسات الموسم القادم للمخاطر من وجهة نظر الأندية. 2ـ الأندية الحاضرة أثبتت موقفها ومنحت مهلة لعرض مهله لعرض وجهات النظر على الجهات المسئولة واستكمال المناقشات مع باقي الأندية وهي إلغاء الدوري المتوقف ووضع حلول جديدة تحقق رغبة الدولة في استئناف الأنشطة . واتفقت الأندية على عقد اجتماع آخر يوم الأثنين المقبل مع جميع أندية القسم الثاني لمناقشة قرار جماعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع جديد لأندية القسم الثانى الاثنين لحسم الموقف النهائى من الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.