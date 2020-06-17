شكرا لقرائتكم كواليس اجتماع أندية القسم الثانى مع اللجنة الخماسية.. الأزمة المالية تتصدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد اجتماع اللجنة الخماسية مع ندية القسم الثاني الذي أقيم اليوم الأربعاء بمقر الجبلاية، لمناقشة لائحة النظام الأساسى إلى جانب شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، وكيفية استئناف النشاط الكروى بعد قرار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى بعودة النشاط الرياضى و استئنافه فى 25 يوليو المقبل، العديد من الكواليس.

واستعرض مسئولو أندية القسم الثاني أسباب صعوبة استكمال المسابقة بسبب الأمور المالية، وذلكبعد طول فترة توقف النشاط الرياضي التي بدأت في مارس الماضي كإجرء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أكد مسئولو الأندية على صعوبة تطبيق الاجراءات الاحترازية نظراً لتكاليفها العالية وصعوبة تنفيذها ايضًا على أرض الواقع .

Advertisements

وتواجد عدد من أندية القسم الثانى فى اجتماع اللجنة الخماسية، على رأسهم سمير موسى رئيس نادى الزرقا ومحمد الطويلة رئيس نادى النجوم وعلاء عبد العال المدير الفنى للداخلية وأحمد الأحمر عضو نادى النصر وأيمن عبد القادر كوكاكولا

فى سياق متصل حددت الأندية التي حضرت اجتماع اتحاد الكرة أمس عدة مطالب تم تقديمها الي اللجنة الخماسية من أجل الموافقة علي عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية ، وصرف مستحقاتها المتأخرة لدي أكثر من جهة ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم ان تكلفة تعقيم كل نادي شهريا تصل إلي 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.

وكشف بكرى سليم المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة، كواليس إجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، مؤكدًا أن بعض الأندية تحفظت على موعد عودة مسابقة الدورى الممتاز والتى تحدد لها يوم 25 من الشهر المقبل، كما عرضوا العديد من الأزمات التى ستواجههم من حيث الجانب المادى والفنى والصحى، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الخماسية بإعداد تقرير بتلك الأزمات لتقديمه لوزير الشباب والرياضة لحلها قبل استئناف البطولة.