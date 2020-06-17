شكرا لقرائتكم كلوب يطلب من جمهور ليفربول "الابتعاد" عن الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول من مشجعي ناديه البقاء في المنزل وعدم التجمع عند الملاعب مع استئناف متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سعيه لحصد لقبه الأول في 30 عاما.

وسيستأنف الدوري الممتاز يوم الأربعاء بعد توقف ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويحتاج ليفربول إلى ست نقاط من آخر تسع مباريات لضمان حصد اللقب وقد يتأكد تتويجه يوم الأحد إذا فاز على جاره إيفرتون بينما خسر مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني أمام أرسنال يوم الأربعاء.

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وستقام المباريات خلف الأبواب المغلقة في الوقت الحالي بينما قال نايجل هدلستون وزير الرياضة لشبكة "سكاي سبورتس" إن الحكومة قد تعيد النظر في خطط خوض بعض المباريات في ملاعب محايدة إذا احتشدت أعداد كبيرة من المشجعين أمام الملاعب.

وقال كلوب في رسالة بالفيديو عبر موقع ليفربول على الإنترنت: تعود كرة القدم. ستكون بكل تأكيد، ولبعض الأسباب، الأمور مختلفة تماما لكن يمكنكم أن تصبح الأمور استثنائية حقا.

وأضاف أن لاعبي ليفربول سيشعرون بدعم الجماهير رغم اللعب أمام مدرجات فارغة وطالب المشجعين بالبقاء آمنين والتشجيع من منازلهم.