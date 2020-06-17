فضيحة أخلاقية جديدة لـ عمرو وردة.. اللاعب تحرش بصحفية يونانية شهيرة برسائل هاتفية.. وحاول إجبارها قضاء ليلة معه

كشفت صحيفة "أون سبورت" اليونانية فضيحة أخلاقية جديدة لعمرو وردة، لاعب منتخب مصر وفريق باوك سالونيك اليوناني.

ونشرت الصحيفة رسائل هاتفية مسربة بين وردة وصحفية يونانية شهيرة، متخصصة في أخبار نادي أوليمبياكوس اليوناني، ولك عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

ووفقاً للرسائل التي نشرتها الصحيفة، فإن وردة حاول إجبار الصحفية اليونانية، والتي تدعى ديمي ستاماتيليا، على القدوم إلى مدينة سالونيك لقضاء ليلة معه والعودة في اليوم التالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وردة أرسل إلى الصحفية "هدية"، لم تكشف عن ماهيتها، وذلك في محاولة منه لمغازلتها لتوافق على طلبه.

وأكدت الصحيفة أن ديمي ستاماتيليا لم تقبل بطلب عمرو وردة، حيث رفضت الخروج معه في الموعد.

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واعتاد عمرو وردة افتعال الأزمات، خلال مشواره الكروي، وأخرها قصته مع المنتخب الوطني بعد اتهامه بالتحرش اللفظي بعارضة أزياء، مما أدى لاستبعاده من المنتخب.

والشهر الماضي، أعلن نادي لاريسا اليوناني استغناؤه رسمياً عن خدمات اللاعب المصري عمرو وردة المعار من نادي باوك.

وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت أن نادي لاريسا اليوناني قرر فسخ عقده مع عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة".

وقال ألكسيس كوجياس، رئيس نادي لاريسا اليوناني: "أريد أن أوضح لماذا قررت رحيل وردة من الفريق.. لقد اتخذت هذا القرار ضده بسبب عدم التزامه بحضور التدريبات، حيث تواجد فى حصتين تدريبيتين فقط من أصل 9 حصص خاضها زملاؤه الفترة الماضية بعد استئناف النشاط الكروى".

وأشار رئيس النادى إلى أن غياب اللاعب المصرى عن التدريبات فى الفترة الأخيرة جاء دون إذن من المدير الفنى أو مدير الفريق.

وأوضح كوجاياس: "لذا فقرار رحيل عمرو ورد عن لاريسا يرجع لهذا السبب فقط، وعلى الجميع أن يعرف مدى حبنا لهذا اللاعب وهذا ما جعلنا نساعده من أجل التغلب على مشاكله الشخصية السابقة".