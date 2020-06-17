إلغاء منافسات الدوري الإماراتي بسبب كورونا

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الأربعاء، إنهاء منافسات الموسم الحالي من دوري الخليج العربي، بعد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشرت الرابطة بياناً، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت فيه "الاتفاق على عدم استمرار مباريات مسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً للموسم الرياضي 2019-2020."

ومنذ شهر مارس الماضي، توقف منافسات دوري الخليج العربي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، دعا الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إلى اجتماع طارئ غداً، الخميس، لمناقشة الأمر.