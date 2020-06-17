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إلغاء منافسات الدوري الإماراتي بسبب كورونا

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الأربعاء، إنهاء منافسات الموسم الحالي من دوري الخليج العربي، بعد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس المستجد (كوفيد-19).

ونشرت الرابطة بياناً، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت فيه "الاتفاق على عدم استمرار مباريات مسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً للموسم الرياضي 2019-2020."

ومنذ شهر مارس الماضي، توقف منافسات دوري الخليج العربي بسبب أزمة تفشي

من جانبه، دعا الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إلى اجتماع طارئ غداً، الخميس، لمناقشة الأمر.

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