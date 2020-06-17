«يويفا» يعلن موعد عودة دوري أبطال أوروبا.. سحب النهائي من تركيا.. وتغيير نظام البطولة بدءاً من دور الثمانية

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، عن موعد عودة مباريات دوري أبطال أوروبا من جديد، بعد توقف منذ مارس الماضي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعاً اليوم، استقر خلاله على عودة مباريات دوري أبطال أوروبا في السابع من أغسطس المقبل، وبدون جمهور وخلف الأبواب المغلقة.

وأعلن "يويفا" أن المباريات الأربعة المتبقية من دور الـ 16 من البطولة ستقام يوميّ 7 و8 أغسطس في أماكنها الأصلية "أن أمكن ذلك"، بينما بداية من دور الثمانية ستلعب مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب.

يشار إلى أن مباريات دور الـ 16 المتبقية من البطولة القارية الأشهر في العالم هي: مانشستر سيتي وريال مدريد، وانتهى الذهاب بفوز سيتي بثنائية مقابل هدف في مدريد.

برشلونة ونابولي، وانتهت مباراة الذهاب في إيطاليا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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بايرن ميونخ وتشيلسي، وانتهت مباراة الذهاب في لندن بفوز الفريق البافاري بثلاثية نظيفة.

يوفنتوس وليون، وانتهت مباراة الذهاب في فرنسا بخسارة يوفنتوس بهدف نظيف.

واستقر الاتحاد الأوروبي على إقامة مباريات دور الثمانية من البطولة خلال الفترة من 12 حتى 15 أغسطس، على أن تلعب مباراتي نصف النهائي يوميّ 18 و 19 من نفس الشهر، بينما تقام المباراة النهائية يوم 23 من الشهر ذاته.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن قرار إستئناف البطولة القارية في أغسطس جاء لإعطاء الفرصة للفرق للتحضير بعد الانتهاء من الدوريات المحلية.

كما استقر الاتحاد الأوروبي على 4 ملاعب ستستضيف مباريات البطولة بدءاً من دور الثمانية بشكل رسمي، وسيقام لقاء النهائي على ملعب النور الخاص بفريق بنفيكا.

والملاعب الأربعة هي: "دراجاو، النور، خوسي ألفالاد، ألفونسو هينريكي".